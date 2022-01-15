Первые два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Подмосковье

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первые два самолета Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье из Казахстана. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на Подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. "По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации", - уточнили в военном ведомстве.

Ранее в субботу первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.