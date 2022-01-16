На аэродроме Чкаловский прошла церемония встречи миротворцев, вернувшихся из Казахстана

"Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем прибывших подразделений", - отметили в военном ведомстве. В церемонии встречи принимали участие представители командования ВДВ, духовенства, руководство Кубинки, юнармейцы, члены семей прибывших десантников-миротворцев. Командир отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ Герой России гвардии полковник Вадим Паньков отметил, что террористическая угроза в Казахстане была устранена в кратчайшие сроки.

"Мы гордимся почетной миссией, которую вам довелось выполнить! Лучшим показателем успешного выполнения поставленных задач служат добрые отклики и признательность народа. Благодаря вашему присутствию в Казахстане, четкой, слаженной работе и безупречному выполнению поставленных задач во благо братского народа удалось в кратчайшие сроки остановить террористическую угрозу и восстановить спокойную и безопасную жизнь миллионов людей", - сказал он. Десантников встретили с хлебом-солью. По окончании мероприятия они приступили к разгрузке техники, затем - к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Ранее подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область).

14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.