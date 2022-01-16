Самолет Ан-124 "Руслан" прибыл из Казахстана на аэродром Чкаловский

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Еще один самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России приземлился на аэродроме Чкаловский в воскресенье, вернувшись из Казахстана. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве сообщали о прибытии 19 самолетов. "Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский", - отметили в Минобороны.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Ранее подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область).

14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.