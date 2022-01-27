Минобороны РФ опубликовало архивные документы ко Дню снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны РФ запустило на своем сайте исторический мультимедийный раздел "Мы - ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон" ко Дню снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива Минобороны России открывает новый историко-познавательный раздел "Мы - ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон", посвятив его подвигу ленинградцев-добровольцев, отстоявших родной город от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

В разделе опубликованы исторические архивные материалы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО. Посетители сайта могут ознакомиться с историческими формулярами и журналами боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений. Здесь же представлены наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя, а также постановления Военных советов Северного, а затем Ленинградского фронтов. На странице раздела представлены журналы боевых действий и оперативные документы периода операции по прорыву блокады (стратегическая операция "Искра" 1943 года).

Сбор добровольцев и операция "Искра"

Силы Ленинградского и Волховского фронтов при взаимодействии с Балтийским флотом с 12 по 30 января 1943 года провели тщательно спланированную стратегическую операцию "Искра", которая стала переломным моментом в битве за Ленинград и позволила советским войскам прорвать блокаду.

На сайте ведомства опубликован приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 8 декабря 1942 года, в котором представлен замысел предстоящей операции, схема положения противника перед началом советского наступления и другие документы.

На странице опубликованы постановление и доклад Военного совета Северного фронта, которые свидетельствуют, что командование уже с началом Великой Отечественной войны, в июне 1941 года, ответственно подошло к вопросу создания добровольческих соединений и частей. В представленных архивных документах сообщается о необходимости к 10 июля 1941 года из рабочих, служащих и интеллигенции сформировать армию. Набор в нее проходил в добровольном порядке среди лиц в возрасте от 18 до 40 лет.

В разделе представлены страницы из исторических формуляров, журналов боевых действий данных соединений, в которых подробно описан боевой путь кадровых стрелковых дивизий, сформированных из добровольцев.

Огромное развитие в среде добровольцев получило снайперское движение, что подтверждается строками из исторического формуляра 189-й стрелковой дивизии (ранее 6-я Ленинградская дивизия народного ополчения): "Снайперы дивизии за время пребывания дивизии на переднем крае истребили до 11 000 солдат и офицеров противника".

27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда, которая продлилась 872 дня.