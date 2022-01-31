В России создали тренажер для отработки совместного прыжка двух парашютистов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) создала версию тренажера "Парашютист" для отработки совместного прыжка двух десантников и планирует поставлять ее в военные училища Минобороны РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию КТРВ заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

"Есть версия комплекса, позволяющая имитировать совместный прыжок для нескольких парашютистов. Пилотный тренажер для двух парашютистов сделан и стоит у производителя АО "Северный пресс" в Санкт-Петербурге. В настоящее время в стадии согласования вопрос о начале поставок тренажера в военные училища страны", - сказал Хромов.

По его словам, совместно с Минобороны России уже реализуется проект на поставку тренажера "Парашютист" для одиночных прыжков в патриотические лагеря. "Покататься можно, например, в парке "Патриот" в Подмосковье", - отметил он.

Впервые "Парашютист" был продемонстрирован на форуме "Армия-2020". Созданный на базе тренажерно-моделирующего комплекса "Кудесник", позволяющего отрабатывать навыки воздушно-десантной подготовки личного состава ВДВ, "Парашютист" был представлен в качестве аттракциона-тренажера для военно-патриотического центра "Авангард". Во время выставки любой желающий мог совершить виртуальный прыжок без специальной подготовки и ощутить себя настоящим парашютистом.