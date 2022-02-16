Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Подразделения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) после завершения плановых учений погрузили бронетехнику на железнодорожные платформы и отправились в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров после завершения плановых учений", - сказали в округе.

Отмечается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.