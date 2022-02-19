Коалиционная группировка на учениях в Белоруссии начала отработку контрнаступления

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ /Белоруссия/, 19 февраля. / ТАСС/. На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии в ходе основного этапа практических действий на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" коалиционная группировка после отработки действий в обороне в субботу перешла в контрнаступление на условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе практических действий обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, а также во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь приступили к нанесению контрудара", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в составе коалиционной группировки войск в совместных действиях принимают участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

В основу выполнения учебно-боевых задач в ходе учений положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

Осуществляющие контрудар части стремительными действиями нанесли максимальное поражение противнику, развили успех наступления и создали условия для его полного уничтожения.

Учения проходят в соответствии с решением президентов Российской Федерации и Белоруссии, принятом в декабре 2021 года.

Об учениях

В Минобороны отметили, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

Главным итогом проводимого учения стала оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Оперативные учения "Союзная решимость - 2022" проходили на участках местности на западном и южном оперативных направлениях Белоруссии. За ними наблюдали свыше 20 наблюдателей из 18 стран, и в частности, Вьетнама, Казахстана, Литвы, Латвии, Германии, США, Китая, Польши, Украины, Сербии, Венгрии, Чехии, Турции, Индии.