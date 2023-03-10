МО РФ сообщило об уничтожении до 40 военнослужащих ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, также уничтожены два автомобиля Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Западная группировка российских войск поразила артиллерией живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожено до 40 военных противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки на этом направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля противника.