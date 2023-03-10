10 марта, 10:20
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило, что средства ПВО РФ уничтожили семь украинских беспилотников

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также за сутки сбили девять снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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