11 марта, 05:04
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о переброске неподготовленных мобилизованных солдат ВСУ под Кременную

В ЛНР сообщили о переброске неподготовленных мобилизованных солдат ВСУ под Кременную
© Александр Река/ ТАСС

Из Днепропетровска прибыло около 100 украинских военнослужащих, заявил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины перебросило из Днепропетровска в район Кременной около 100 неподготовленных мобилизованных солдат. Об этом ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Южнее населенного пункта Кременная (в район населенного пункта Белогоровка - прим. ТАСС) прибыло порядка 100 свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации", - сказал он со ссылкой на данные разведки.

Как отметил Марочко, работники военкоматов заверяли солдат, что из Днепропетровска их повезут на полигон для обучения.

В пятницу бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что попытки украинских войск атаковать в районе Кременной были отбиты, при этом российские силы продвигаются вперед в районе села Серебрянки в ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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