Глава "Севмаша" заявил, что крейсер "Император Александр III" готовится к циклу испытаний

Михаил Будниченко отметил, что крейсер является серийным кораблем и строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ "МТ "Рубин"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Третий серийный крейсер "Император Александр III" готовится к заводским и государственным испытаниям, корабль будет полностью соответствовать проекту 955А "Борей-А". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко в преддверии Дня моряка-подводника, отмечаемого в России 19 марта.

"Третий серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" пройдет заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать экипаж корабля и сдаточная команда "Севмаша", - сказал глава судостроительной верфи.

Будниченко отметил, что крейсер "Император Александр III" является серийным кораблем и строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ "МТ "Рубин".

"Изменений в проекте этого корабля нет", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.