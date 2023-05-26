МО РФ: вспышки птичьего гриппа в России вызывают озабоченность из-за опытов США на Украине

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, потери от заболевания с 2021 года превысили €3 млрд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вспышки птичьего гриппа на территории России вызывают озабоченность в связи с экспериментами, которые проводились в херсонском заповеднике Аскания-Нова по заказу Соединенных Штатов. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он обратил внимание на факт массового падежа птиц на территории заповедника в Херсонской области в 2021 году. Украинская сторона предлагала сотрудникам учреждения крупное денежное вознаграждение за вывоз или уничтожение результатов проводившихся там исследований штаммов птичьего гриппа. Кириллов подчеркнул, что заказчиком подобных проектов является Вашингтон.

"На этом фоне особую озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизоотического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили €3 млрд. С начала этого года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах. Только за последнюю неделю заболевание выявлено на предприятиях Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц введены на территории Москвы", - сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Специалисты Минобороны совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора подтвердили факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа на территории заповедника Аскания-Нова, в том числе штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%, указал генерал-лейтенант.

"Даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов", - перечислил начальник войск РХБЗ.

Ранее Кириллов сообщал, что основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача военному ведомству США штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций.