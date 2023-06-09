9 июня, 17:56,
обновлено 9 июня, 18:17
Военная операция на Украине

Офицер ЛНР сообщил, что ПВО группировки войск "Юг" сбила две ракеты HIMARS над Луганском

Как отметил Иван Филипоненко, ведутся следственные действия, которые позволят установить, из какого района были запущены ракеты

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны группировки войск "Юг" сбили две ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS в небе над Луганском, выпущенных ВСУ. Об этом сообщил офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Иван Филипоненко.

"9 июня примерно в 18:45 мск в небе над Луганском прозвучал взрыв, также в небе местные жители могли видеть большое облако дыма. В результате работы сил противовоздушной обороны были сбиты, предварительно, две ракеты HIMARS, которые были уничтожены над городом, их обломки разлетелись в район поселка Косиора и в район квартала Южный", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале "Сыны Отечества".

Филипоненко отметил, что ведутся следственные действия, которые позволят установить, из какого района были запущены ракеты. 

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