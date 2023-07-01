1 июля, 11:09
Военная операция на Украине

МО РФ показало пуски ракет по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк"

В ведомстве ранее сообщили, что все назначенные объекты были поражены

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры запуска ракет большой дальности морского базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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На записи брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, распространенной в субботу, показаны кадры запуска минимум трех ракет с подводной лодки.

Как информировал Конашенков, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". "Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщил он. 

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