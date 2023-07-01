МО РФ показало пуски ракет по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры запуска ракет большой дальности морского базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На записи брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, распространенной в субботу, показаны кадры запуска минимум трех ракет с подводной лодки.
Как информировал Конашенков, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". "Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сообщил он.