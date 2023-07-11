Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском

Глава Чеченской Республики отметил, что населенный пункт контролируется ВС РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении, куда ранее был передислоцирован спецназ "Ахмат".

"Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в бахмутском направлении (в районе Артемовска, украинское название - Бахмут - прим. ТАСС). В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло "на фоне массовой истерии украинских СМИ" о том, что Клещевка находится "под огневым контролем армии "незалежной".

Он сообщил, что Клещеевка контролируется ВС РФ. "Ранее некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ "Ахмат" не видели, - написал Кадыров. - Полагаю, что у солдат ВСУ либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям", - отметил глава региона.

По его словам, украинские каналы "пестрят заголовками о том, что наш спецназ несет большие потери в Бахмуте". Кадыров отметил, что это "очередной информационный вброс ЦИПсО".

Глава Чеченской Республики отметил, что на фоне безуспешного контрнаступления и поражений практически во всех ключевых направлениях украинские СМИ предпринимают попытки компенсировать негатив такими новостями, которые не имеют "ничего общего с подлинной обстановкой". Он подчеркнул, что ситуация на деле противоположная.

"Наши подразделения действуют очень слаженно и четко. Очевидное доказательство тому вы можете видеть на этих кадрах", - написал Кадыров, добавив видео с военнопленными в своем Telegram-канале.