11 июля, 12:54
Военная операция на Украине

Российский военнослужащий рассказал о потерях ВСУ на Запорожье

По словам командира батальона "Шторм Z" с позывным Али, противник потерял свыше 200 солдат убитыми, пять Leopard, восемь Bradley

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинские войска потеряли во вторник более 200 человек убитыми и свыше 20 единиц тяжелой техники, в том числе пять танков Leopard и восемь боевых машин пехоты Bradley, на направлении Орехово - Работино в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона "Шторм Z" с позывным Али.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинская армия в результате работы Вооруженных сил России сегодня понесла большие потери в направлении Орехово - Работино в Запорожской области. Наши ребята уничтожили более 200 всушников, восемь БМП Bradley, 10 танков Т-62, пять танков Leopard", - сказал собеседник агентства.

По его словам, раненых среди украинских военнослужащих около 1 тыс. человек. "В настоящее время они [ВСУ] отошли в направлении Орехова и Малой Токмачки", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация