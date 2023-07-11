Российский военнослужащий рассказал о потерях ВСУ на Запорожье

По словам командира батальона "Шторм Z" с позывным Али, противник потерял свыше 200 солдат убитыми, пять Leopard, восемь Bradley

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинские войска потеряли во вторник более 200 человек убитыми и свыше 20 единиц тяжелой техники, в том числе пять танков Leopard и восемь боевых машин пехоты Bradley, на направлении Орехово - Работино в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона "Шторм Z" с позывным Али.

"Украинская армия в результате работы Вооруженных сил России сегодня понесла большие потери в направлении Орехово - Работино в Запорожской области. Наши ребята уничтожили более 200 всушников, восемь БМП Bradley, 10 танков Т-62, пять танков Leopard", - сказал собеседник агентства.

По его словам, раненых среди украинских военнослужащих около 1 тыс. человек. "В настоящее время они [ВСУ] отошли в направлении Орехова и Малой Токмачки", - добавил он.