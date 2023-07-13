Военный заявил об отсутствии всплеска активности ВСУ в районе Каховской ГЭС после теракта

Как уточнил гранатометчик с позывным Серый, Вооруженные силы Украины периодически запускают дроны, пытаются совершать диверсии

ТАВРИЙСК /Херсонская область/, 13 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" не наблюдают всплеска активности со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каховской ГЭС после теракта на ней. Об этом сообщил журналистам гранатометчик с позывным Серый, действующий на этом участке фронта.

"Как было, так и осталось, - ответил он на вопрос, возросла ли активность ВСУ в районе Каховской ГЭС после подрыва. - Периодически они нас прощупывают. Периодически мы им отвечаем. Какого-то всплеска сильного я не заметил".

Серый уточнил, что ВСУ периодически запускают дроны, пытаются совершать диверсии. "Но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение. Не пускаем их на нашу территорию. В основном обстреливают из минометов и [используют] дроны-камикадзе в день несколько раз. Мы также поднимаем дроны, находим их огневые позиции, передаем и наносим огневое поражение", - рассказал он.

Помощник гранатометчика с позывным Пупс добавил, что российские силы постоянно укрепляют оборону в районе Каховской ГЭС. "Позиции, которые располагались здесь до затопления, из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС были повреждены. Мы соорудили новые, заново укрепились. Пробелов в обороне нет и не будет", - сказал он.