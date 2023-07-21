Что известно об отказе от планов поднять нижний порог призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне одобрил отказ от повышения нижнего порога призывного возраста с 18 до 21 года, следует из заявления главы комитета Андрея Картаполова. При этом верхний порог, как и планировалось ранее, вырастет с 27 до 30 лет.

Утвержденные комитетом поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы, законопроект еще предстоит принять.

ТАСС собрал основное, что известно об изменениях.

Что изменится

"Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] - это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", - заявил Картаполов.

При этом, по словам Картаполова, об увеличении срока срочной службы до двух лет речи не идет. "Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода", - считает депутат.

Также по словам главы думского комитета, нововведения не коснутся ближайшего призыва. "Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают", - указал парламентарий.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение думского комитета, отметив, что "здесь самое главное, основополагающее - это экспертная точка зрения Министерства обороны РФ".

Военное ведомство на момент публикации текста никак не прокомментировало утвержденные комитетом Госдумы поправки.

История вопроса

С идеей изменить призывной возраст выступил в конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу. На итоговой коллегии Минобороны он предложил "при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет". При этом были объявлены планы увеличить численность военнослужащих РФ до 1,5 млн человек.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июне. Согласно тексту документа на этом этапе, призывной возраст в 2024 году предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.