Шойгу заявил, что готовность Запада вкладывать в Украину ресурсы создает риски эскалации

Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что новые поставки западных вооружений Киеву ничего ему не дадут и только усугубят ситуацию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Готовность стран Запада вкладывать в Украину ресурсы для перелома ситуации на поле боя создает серьезные риски дальнейшей эскалации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 25 июля на совещании в Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, заявил, что Москва готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева. Он подчеркнул, что "ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников". Патрушев также отмечал, что "США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта, наращивая поставки Украине вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты "воздух - земля" и кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что новые поставки западных вооружений Украине ничего ей не дадут и только усугубят ситуацию.