В МО России заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ четырьмя БПЛА

В ведомстве отметили, что никто не пострадал

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киев пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ, два сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", - сказали в МО РФ. По данным ведомства, два беспилотника обнаружили средства ПВО. Их подавили комплексы РЭБ. Дроны, как уточнили в Минобороны, потерпели крушение над территорией Брянской области. Еще два БПЛА обнаружили и уничтожили средствами ПВО над территорией Московской области.

В военном ведомстве добавили, что "в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой: один - в районе Красногорска, другой - в районе Часцов. Он отметил, что "на места происшествий выехали спецслужбы".