Собянин сообщил о двух сбитых в Московской области беспилотниках

На места происшествий выехали спецслужбы, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника под Москвой.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были сбиты в районе Часцов и Красногорска Московской области. Представители спецслужб уже выехали на места происшествий.

В результате ЧП в одном из жилых многоэтажных домов Красногорска выбило стекла на нескольких этажах, сообщили ТАСС в экстренных службах. Повреждения получили и припаркованные у дома машины.

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово временно не принимали рейсы. Позже в Шереметьево и Домодедово возобновили вылеты и прилеты бортов. В зоне ожидания Внуково находится один самолет, остальные перенаправлены в Нижний Новгород и Жуковский.