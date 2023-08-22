МО РФ сообщило об уничтожении катера с десантниками ВСУ около острова Змеиного

В ведомстве уточнили, что речь идет о быстроходном военном катере производства США Willard Sea Force

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиного (территориально относится к Одесской области). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиного самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - проинформировали в ведомстве.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что экипаж российского Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море.