22 августа, 10:17,
обновлено 22 августа, 10:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении катера с десантниками ВСУ около острова Змеиного

Минобороны России, архив
© Минобороны России, архив

В ведомстве уточнили, что речь идет о быстроходном военном катере производства США Willard Sea Force

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиного (территориально относится к Одесской области). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиного самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ", - проинформировали в ведомстве.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что экипаж российского Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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