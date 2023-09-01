Силы РФ уничтожили в Херсонской области 120-мм миномет и потопили лодку с военными ВСУ

В оперативных службах региона сообщили, что в островной зоне уничтожены две позиции украинской армии

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Российские силы за сутки уничтожили в Херсонской области 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом и потопили лодку с шестью военнослужащими украинской армии. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: три боевика ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказали в оперативных службах.

Помимо этого, в островной зоне уничтожены две позиции украинской армии, а на каховском направлении - место временной дислокации одного из подразделений ВСУ.