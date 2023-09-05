Шойгу заявил, что Киев несет колоссальные потери при контрнаступлении

Министр обороны отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Киев несет колоссальные потери, пытаясь вести контрнаступление третий месяц, но ни на одном направлении его цели не достигнуты. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения. Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - сказал министр.

Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.