Киев потерял 66 тыс. человек за три месяца, но целей не достиг. Тезисы доклада Шойгу

Потери Киева с начала так называемого контрнаступления превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц оружия. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Он констатировал, что украинские военные не достигли целей ни на одном из направлений, и рассказал об итогах форума "Армия-2023", планах пополнения военно-транспортной и дальней авиации, а также обучению суворовцев применению беспилотников. ТАСС собрал основные тезисы министра.

О провале "контрнаступления" Киева

Вооруженные силы Украины с начала так называемого контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения (в начале августа в Минобороны РФ сообщали, что Киев потерял свыше 43 тыс. человек и около 5 тыс. единиц оружия).

"Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли. <...> Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы".

Самая напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении - там "противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых пошел подготовку под руководством западных инструкторов". На купянском и кременском направлениях российские военные значительно улучшили позиции.

Об итогах форума "Армия-2023"

Проведенный в августе форум "Армия-2023" "в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере". На мероприятие приехали военные делегации 83 государств и представители 6 международных организаций.

На "Армии-2023" заключили 20 государственных контрактов общей стоимостью более 400 млрд рублей (год назад было заключено 36 контрактов на 525 млрд рублей).

Прошедшая параллельно Московская конференция по международной безопасности собрала 800 делегатов из 76 стран, в том числе 26 министров обороны: "Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции".

Об авиации

Вооруженные силы России в этом году должны получить шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М.

В Минобороны РФ рассмотрят "возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации", которая с начала специальной военной операции перевезла почти 376 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц техники.

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