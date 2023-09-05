Киев потерял 66 тыс. человек за три месяца, но целей не достиг. Тезисы доклада Шойгу

Потери Киева с начала так называемого контрнаступления превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц оружия. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.
Он констатировал, что украинские военные не достигли целей ни на одном из направлений, и рассказал об итогах форума "Армия-2023", планах пополнения военно-транспортной и дальней авиации, а также обучению суворовцев применению беспилотников. ТАСС собрал основные тезисы министра.
О провале "контрнаступления" Киева
- Вооруженные силы Украины с начала так называемого контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения (в начале августа в Минобороны РФ сообщали, что Киев потерял свыше 43 тыс. человек и около 5 тыс. единиц оружия).
- "Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли. <...> Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы".
- Самая напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении - там "противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых пошел подготовку под руководством западных инструкторов". На купянском и кременском направлениях российские военные значительно улучшили позиции.
Об итогах форума "Армия-2023"
- Проведенный в августе форум "Армия-2023" "в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере". На мероприятие приехали военные делегации 83 государств и представители 6 международных организаций.
- На "Армии-2023" заключили 20 государственных контрактов общей стоимостью более 400 млрд рублей (год назад было заключено 36 контрактов на 525 млрд рублей).
- Прошедшая параллельно Московская конференция по международной безопасности собрала 800 делегатов из 76 стран, в том числе 26 министров обороны: "Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции".
Об авиации
- Вооруженные силы России в этом году должны получить шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М.
- В Минобороны РФ рассмотрят "возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации", которая с начала специальной военной операции перевезла почти 376 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц техники.
Об учебном годе и отопительном сезоне
- Число слушателей и курсантов в учебных заведениях Минобороны превысило 60 тыс. человек, воспитанников - 17 тыс. "При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний".
- "Программы обучения скорректированы с учетом опыта специальной военной операции. Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы".
- Кадеты и суворовцы, в частности, пройдут курсы по применению беспилотников, а слушатели и курсанты примут участие в командно-штабных учениях.
- В пяти регионах России на объектах Минобороны уже запустили отопление. В целом подготовительные работы "выполнены в полном объеме", а на Крайнем Севере "созданы нормативные запасы топлива".