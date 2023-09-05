5 сентября, 08:58
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что с начала СВО авиация перевезла почти 376 тыс. военных

© Минобороны России

Военно-транспортная авиация также была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий российской группировки в Сирии, добавил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Восемь тысяч самолето-вылетов военно-транспортной авиции совершено с начала специальной военной операции, перевезено почти 376 тыс. военных, свыше 2,7 тыс. единиц военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"С начала специальной военной операции совершено 8 тыс. самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2,7 тыс. единиц военной техники и 132 тыс. тонн грузов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Кроме того, отметил Шойгу, военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий российской группировки в Сирии. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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