Шойгу сообщил, что с начала СВО авиация перевезла почти 376 тыс. военных

Военно-транспортная авиация также была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий российской группировки в Сирии, добавил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Восемь тысяч самолето-вылетов военно-транспортной авиции совершено с начала специальной военной операции, перевезено почти 376 тыс. военных, свыше 2,7 тыс. единиц военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции совершено 8 тыс. самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2,7 тыс. единиц военной техники и 132 тыс. тонн грузов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Кроме того, отметил Шойгу, военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий российской группировки в Сирии.