5 сентября, 08:56
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил о наиболее напряженной обстановке на запорожском направлении

© Минобороны России

Украинским подразделениям был нанесен значительный ущерб, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Наиболее напряженная обстановка наблюдается на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Читайте также
Киев потерял 66 тыс. человек за три месяца, но целей не достиг. Тезисы доклада Шойгу

"Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра, украинским подразделениям был нанесен значительный ущерб в результате самоотверженных действий российских военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация