Шойгу сообщил о наиболее напряженной обстановке на запорожском направлении

Украинским подразделениям был нанесен значительный ущерб, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Наиболее напряженная обстановка наблюдается на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра, украинским подразделениям был нанесен значительный ущерб в результате самоотверженных действий российских военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.