5 сентября, 08:57
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тыс. человек

© Минобороны России

Также противник потерял 7,6 тыс. единиц вооружения, отметил министр обороны России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли с начала так называемого контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего "наступления", атакуя гражданские объекты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тыс. единиц вооружения", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Также, по словам министра обороны РФ, грамотные действия российских боевых расчетов позволили сбить за месяц 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет. "Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы", - подчеркнул Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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