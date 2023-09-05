Шойгу: освобождение Новоселовского значительно улучшило позиции ВС РФ по переднему краю

По словам министра обороны России, в ходе наступления храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Позиции Вооруженных сил (ВС) России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Действуя решительно на купянском и кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю", - заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра, в ходе наступления храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.