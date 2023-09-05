5 сентября, 08:57
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что ВС РФ за месяц поразили высокоточным оружием 34 командных пункта ВСУ

© Минобороны России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины, за месяц поражены 34 командных пункта украинских вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Российские вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта Вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления", - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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