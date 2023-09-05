Шойгу заявил, что ВС РФ за месяц поразили высокоточным оружием 34 командных пункта ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины, за месяц поражены 34 командных пункта украинских вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российские вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта Вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления", - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.