МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев сдали более 800 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 22 тыс. боеприпасов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе, ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев сдали более 800 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 22 тыс. боеприпасов, добавляется в сообщении.

В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 810 мирных жителей, в том числе 436 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи, рассказали в Минобороны.