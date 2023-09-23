В Запорожской области средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском

Информация об атаке уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету Вооруженных сил Украины в небе над Бердянском в Запорожской области.

Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 19:09 мск киевский режим попытался нанести ракетный удар по городу Бердянску. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита", - сказал представитель оперативных служб. Он добавил, что информация уточняется.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что в течение дня Вооруженные силы Украины дважды обстреливали город Токмак, также ракетный удар был нанесен по селу Чапаевка в Пологовском районе области. По предварительной информации, во всех случаях в результате обстрелов никто не пострадал.