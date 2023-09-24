24 сентября, 10:31
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении живой силе и военной технике ВСУ в 109 районах

По данным ведомства, ВС России в том числе нанесли поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны в Херсонской области и узлу связи 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 109 районах, а также командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны в Херсонской области и узлу связи 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109 районах", - сказали в ведомстве. 

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