24 сентября, 10:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении ВСУ в районе Работина

По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили до 35 бойцов противника

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области, уничтожив при этом до 35 военнослужащих противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противник потерял до 35 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" а также гаубица "Мста-Б", - добавили в ведомстве. 

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