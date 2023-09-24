МО РФ сообщило о поражении ВСУ в районе Работина

По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили до 35 бойцов противника

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области, уничтожив при этом до 35 военнослужащих противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противник потерял до 35 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" а также гаубица "Мста-Б", - добавили в ведомстве.