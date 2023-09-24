24 сентября, 18:08
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении еще одного украинского БПЛА над Курской областью

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

В ведомстве также заявляли, что дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

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"24 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - сказали в ведомстве.

Ранее в ведомстве информировали, что около 14:40 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ, средствами ПВО были уничтожены два украинских дрона над Белгородской и Курской областями. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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