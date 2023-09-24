24 сентября, 20:16
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

EPA/ VALDA KALNINA, архив
© EPA/ VALDA KALNINA, архив

Как уточнил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

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"24 сентября около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказали в оборонном  ведомстве. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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