В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Как уточнил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

"24 сентября около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказали в оборонном ведомстве. Там добавили, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.