Шойгу: Минобороны повышает боевой потенциал ВДВ за счет создания новых соединений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ реализует мероприятия по повышению боевого потенциала Воздушно-десантных войск за счет создания новых соединений наращивания их боевых возможностей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Министерство обороны реализует комплекс мероприятий по дальнейшему повышению боевого потенциала Воздушно-десантных войск за счет создания новых десантно-штурмовых соединений, наращивания их разведывательно-ударных и огневых возможностей", - сказал он.

По его словам, в этом году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии. Завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения.