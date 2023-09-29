29 сентября, 02:08
Нагорно-карабахский конфликт

Российские миротворцы доставили жителям Карабаха 12 тонн гуманитарного груза

© Минобороны России

В доставленную гуманитарную помощь вошли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы доставили 12 тонн гуманитарного груза для мирных жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Более половины жителей Карабаха выехали в Армению. Ситуация в регионе

"Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт 12 тонн гуманитарного груза для мирных жителей Нагорного Карабаха. В доставленную гуманитарную помощь вошли: продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказали в военном ведомстве.

Также по пути следования гуманитарной колонны российские миротворцы оказывали помощь мирным жителям, самостоятельно выезжающим с территории Карабаха. Военнослужащие российского миротворческого контингента передали всем нуждающимся питьевую воду, хлеб и детское питание.

Российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Как напомнили в военном ведомстве, поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом (Ханкенди), направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

В министерстве также информировали, что в расположении миротворческого контингента находятся 117 мирных жителей, в том числе 50 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи. 

Теги:
АзербайджанРоссияНагорно-карабахский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация