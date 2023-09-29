29 сентября, 16:29,
обновлено 29 сентября, 16:34
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным Минобороны России, вооруженные формирования Карабаха сдали около 3 млн боеприпасов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - заявили в военном ведомстве.

Вооруженные формирования Карабаха сдали около 3 млн боеприпасов. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 29 сентября сданы 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, 7 единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,8 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 3 млн боеприпасов", - отмечается в бюллетене. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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