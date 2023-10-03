Шойгу: до 90% личного состава самых отличившихся подразделений ВС РФ получили госнаграды

По словам главы Минобороны РФ, российские бойцы "действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. От 50% до 90% личного состава наиболее отличившихся в ходе СВО подразделений российской армии получили государственные награды.

Об этом сообщил в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ министр обороны Сергей Шойгу.

"Наши бойцы действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм. <…> В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%", - сказал Шойгу.