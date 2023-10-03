Шойгу: полевые госпитали усилены опытными хирургами и работают у линии соприкосновения

По словам министра обороны, медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полевые госпитали Вооруженных сил (ВС) РФ действуют в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции и усилены опытными хирургами.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений, кратно улучшена выживаемость раненых", - сказал Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.