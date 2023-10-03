3 октября, 09:08
Военная операция на Украине

Шойгу: полевые госпитали усилены опытными хирургами и работают у линии соприкосновения

© Минобороны России

По словам министра обороны, медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полевые госпитали Вооруженных сил (ВС) РФ действуют в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции и усилены опытными хирургами.

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Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений, кратно улучшена выживаемость раненых", - сказал Шойгу во время вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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