3 октября, 16:09,
обновлено 3 октября, 16:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ сообщило о сдаче вооруженными формированиями Карабаха около 57,6 млн боеприпасов

Формирования также сдали 79 единиц бронетехники и 96 орудий полевой артиллерии, добавило ведомство

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 3 октября сдали 79 единиц бронетехники, 96 орудий полевой артиллерии и около 57,6 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене МО РФ. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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