6 октября, 12:09
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о желании сдавшихся в плен 5 октября бойцов ВСУ остаться в России

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинские военнослужащие "от возможного обмена отказались сразу и категорично"

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен под Донецком 5 октября, пожелали остаться в России. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"Мы пообщались с парнями, которые сдались в плен. По целому ряду причин никто из них не желает возвращаться обратно. Все попросили о возможности остаться в России, от возможного обмена отказались сразу и категорично", - сказал советник.

Он уточнил, что общее количество сдавшихся - 17 человек. "По словам пленных, их бросили на убой без боекомплекта и эвакуации. Раненым не смогли оказать помощь, они погибли", - добавил Гагин.

5 октября советник главы ДНР сообщил ТАСС, что под Донецком в плен сдались более 15 украинских военнослужащих. Основной причиной массовой сдачи стали большие потери в ходе многократных безрезультатных попыток атаковать российские позиции на донецком направлении. Большая часть подразделения, в составе которого они воевали, уничтожена. 

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