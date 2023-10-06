Миротворцы РФ свернули три наблюдательных поста в Нагорном Карабахе

Как отметили в Минобороны России, подсчет вооружений, сданных вооруженными формирования Карабаха, продолжается

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы в зоне нагорнокарабахского конфликта за прошедшие сутки свернули два постоянных и один временный наблюдательный пост. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подсчет вооружений, сданных вооруженными формирования Нагорного Карабаха, продолжается. По состоянию на 6 октября сдано 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, один БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, отмечается в бюллетене.