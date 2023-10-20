20 октября, 12:16,
обновлено 20 октября, 12:43
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об улучшении за неделю положения по переднему краю на купянском направлении

По данным ведомства, действия подразделений группировки войск "Запад" позволили отразить 61 контратаку ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение недели отразила 61 контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и улучшила положение по переднему краю. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что профессиональные действия подразделений группировки войск "Запад" позволили отразить 61 контратаку ВСУ. "Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии", - добавили в министерстве. 

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