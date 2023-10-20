Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили более 2 065 военнослужащих

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 14 по 20 октября на донецком направлении составили более 2 тыс. военных, 4 танка и 14 бронемашин. Ударами авиации и ракетных войск РФ уничтожено пять украинских складов с боеприпасами и военной техникой, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2 065 украинских военнослужащих, 4 танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что также на этом направлении ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять украинских складов с боеприпасами и военной техникой.