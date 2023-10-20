20 октября, 12:18,
обновлено 20 октября, 12:51
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю 12 украинских самолетов

В ведомстве рассказали, что семь из них уничтожили за прошедшие сутки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за неделю 12 украинских самолетов, из них 7 - за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них 10 [истребителей] Миг-29 и 2 штурмовика Су-25, а также 2 вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны РФ было сбито семь украинских самолетов Миг-29. 

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