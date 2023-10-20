20 октября, 12:19,
обновлено 20 октября, 12:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении за неделю на херсонском направлении до 345 военных ВСУ

По данным ведомства, российские войска также уничтожили 11 орудий полевой артиллерии ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю на херсонском направлении до 345 военных и 11 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - сказали в ведомстве. 

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