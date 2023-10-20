МО РФ сообщило об уничтожении за неделю на херсонском направлении до 345 военных ВСУ

По данным ведомства, российские войска также уничтожили 11 орудий полевой артиллерии ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю на херсонском направлении до 345 военных и 11 орудий полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - сказали в ведомстве.