МО РФ сообщило об отражении за неделю 18 атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял более 940 военнослужащих

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили 18 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 940 военнослужащих и 42 единицы вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили "более 940 военнослужащих, 2 танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 5 орудий".