20 октября, 12:22,
обновлено 20 октября, 12:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении с начала СВО 500 украинских самолетов

По данным ведомства, также ВС РФ уничтожили более 250 вертолетов ВСУ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 500 украинских самолетов, а также более 250 вертолетов.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолетов, 252 вертолета, 8 104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1 165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 463 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 

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